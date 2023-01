Expo Roma, Nobili (Iv)_: no a Tor Vergata? Rocca contro Roma

Lunedì 23 gennaio 2023 - 18:25

Assurdo e scandaloso dubitare durante visita comitato

Roma, 23 gen. (askanews) – “È assurdo e scandaloso che mentre il capo del Bie Dimitri Kerkentzes è in visita alla Roma per la candidatura della nostra città a Expo2030, il candidato alle elezioni regionali del centrodestra Rocca si schiera contro la proposta della Capitale su Tor Vergata”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, componente della cabina di regia di Italia Viva e candidato alle regionali del Lazio, a proposito dell’ipotesi di utilizzare Tor Vergata per organizzare a Roma l’edizione 2030 di Expo. “Ci vuole davvero impegno a elaborare un’uscita così incresciosa e dannosa allo stesso tempo, in un giorno importante come oggi. Insomma Rocca è contro il termovalorizzarore, contro Expo: la verità è che la destra è contro Roma”, conclude.