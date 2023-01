Expò Roma, Bianchi: è opportunità ma attenti a investimenti

Lunedì 23 gennaio 2023 - 14:39

Serve grande scrupolo

Roma, 23 gen. (askanews) – “Expò può essere una grande opportunità per la città di Roma e anche per il Lazio per creare quei collegamenti infrastrutturali per accedere al resto del territorio. Ovviamente bisognerà stare molto attenti agli investimenti che si faranno con grande scrupolo per accompagnare questo percorso di Roma per Expo 2030”. Così Donatella Bianchi, candidata presidente della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle in occasione di un incontro promosso dall’ordine degli architetti di Roma.