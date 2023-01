Autonomia,Zaia:in Veneto nessun Comune in dissesto, il Calabria uno su due

Lunedì 23 gennaio 2023 - 14:12

Assolutamente positivo che vada presto in Cdm

Treviso, 23 gen. (askanews) – “In Veneto non c’è un Comune in dissesto. In Calabria – e non me ne vogliano i calabresi – uno ogni due. E non per colpa dell’autonomia”. Lo ha affermato Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un’inaugurazione a Codognè (Tv).Ai giornalisti che gli chiedevano se il Governo sta rispettando gli impegni sull’autonomia, Zaia ha risposto di si. “L’autonomia parte dal Veneto e non solo da quel 22 ottobre 2017, ma da molto prima. L’autonomia in Veneto dice che in questi 5 anni dopo il referendum, vedo che un Governo che è lì da quasi 100 giorni, è un Governo che ha portato nella manovra finanziaria un articolo che obbliga alla definizione dei Lep. Adesso c’è la legge di attuazione a Palazzo Chigi. Si dice che entrerà in Cdm e questo è assolutamente positivo, visto che è il percorso che deve fare questa legge – ha aggiunto Zaia -. L’autonomia non è la secessione dei ricchi, non è una messa in discussione internazionale, e chi lo dice non legge le carte, non rispetta la Costituzione, ma soprattutto si dimentica che Paesi che sono percepiti come grandi Nazioni – penso agli Stati Uniti o la Germania – sono paesi federali”.