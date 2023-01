Morto Pino Roveredo, Serracchiani: aveva un grande spessore umano

Sabato 21 gennaio 2023 - 17:10

Scrittore scomparso nella notte a Trieste

Trieste, 21 gen. (askanews) – “Una persona che non le mandava a dire in nessuna circostanza, schietto e forse anche un po’ ruvido, ma di grandissimo spessore umano. C’era passato e ce l’aveva fatta, era uscito da una spirale pericolosa grazie alla sua caparbietà e al suo talento. Proprio per le sue caratteristiche era la persona giusta da nominare in Friuli Venezia Giulia come Garante regionale per le persone private della libertà personale. Avrebbe potuto dare ancora tanto al mondo degli ultimi e alla cultura ma lo abbiamo perso e oggi facciamo i conti col rammarico di non averlo più, di non avergli detto ancora una volta ‘grazie’ per quello che fai”. La capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia ricorda la figura dello scrittore Pino Roveredo, scomparso nella notte a Trieste.