Lazio, Rocca: orgoglioso del sostegno del Partito liberale

Sabato 21 gennaio 2023 - 14:29

Presentati a Roma candidati Pli inseriti in lista di Forza Italia

Roma, 21 gen. (askanews) – “L’azione che porteremo avanti insieme al Partito Liberale Italiano all’interno della Regione Lazio sarà incentrata sullo sviluppo dell’economia regionale, alla valorizzazione delle nostre imprese, dei nostri poli di eccellenza e all’insegna dei valori e della cultura liberale. Sono orgoglioso del sostegno del Partito liberale”.Lo ha detto Francesco Rocca, candidato presidente alla regione Lazio per il centrodestra intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione dei candidati del Partito Liberale Italiano, Alberto Aschelter e Lucrezia Bucci, inseriti nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni del Consiglio Regionale.Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a Rocca, Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del Partito Liberale Italiano, Francesco Pasquali, presidente del PLI, il Senatore Paolo Guzzanti, il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia, Liv Liberty Guzzanti, responsabile nazionale della Gioventù Liberale e i candidati Alberto Aschelter (direzione nazionale del PLI) e Lucrezia Bucci (segretaria romana del PLI).“L’accordo tra Forza Italia ed il Partito Liberale Italiano – afferma Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato – e la presenza nelle nostre liste dei candidati Alberto Aschelter e Lucrezia Bucci riportano al centro del dibattito politico la cultura liberale, con idee ricche di entusiasmo e freschezza. Abbiamo avviato un percorso comune per difendere l’impresa, la famiglia e la libertà nel Lazio e in tutta l’Italia”.“L’alleanza tra i nostri partiti – afferma Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del PLI – che si era concretizzata nel sostegno alle scorse elezioni politiche alla lista di Forza Italia, con la presenza dei nostri candidati alle regionali del Lazio, rafforza la presenza liberale all’interno della coalizione di centro destra”.“L’Italia non può più essere un paese a trazione anteriore (Piemonte, Lombardia e Triveneto) – aggiunge Alberto Aschelter, candidato del Partito Liberale Italiano nelle liste di Forza Italia – ma, necessariamente, deve essere un Paese a trazione integrale dove le Regioni, come il Lazio, possano e debbano trovare gli strumenti per competere e produrre le stesse ricchezze”.“Il mio primo impegno è quello di riportare l’attenzione sulle nuove generazioni – conclude l’altra candidata del Pli Lucrezia Bucci – e strappare i veli che impediscono il progresso della Regione Lazio. Contrasterò l’ipocrisia che vuole che i giovani siano solo il futuro dimenticando che invece siamo il presente”.