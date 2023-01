Approvati regolamento e manifesto, Letta: è la primavera del Pd

Sabato 21 gennaio 2023 - 18:02

"Chi oggi ci prende in giro tornerà a bussare da noi"

Milano, 21 gen. (askanews) – L’assemblea Pd ha approvato il nuovo manifesto del partito e il regolamento per il congresso. Il documento di valori è passato con 18 voti contrari e 24 astenuti, le nuove regole invece con 11 contrari e 24 astenuti.“Oggi è la giornata del nostro orgoglio, dopo mesi in cui ne abbiamo sentite di tutti i colori. Sono sicuro che vinceremo le prossime elezioni politiche, e ci saranno stagioni in cui quelli che ci hanno preso in giro torneranno alle nostre porte, a bussare, a chiedere”. Lo ha detto Enrico Letta, chiudendo l’assemblea costituente per il nuovo Partito Democratico.“La vita è fatta così, oggi sono capace di guardarlo con disincanto”, ha aggiunto, ironizzando: “Ho vissuto la fase politica in cui non ti bastano tre telefonini per rispondere a tutti quelli che ti cercano, sto per entrare nella fase in cui il telefonino non suona mai”.Rea/Int13