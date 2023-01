Scuola, Zaia: Palumbo? Lunga e proficua collaborazione col Veneto

Venerdì 20 gennaio 2023 - 18:50

Dirigente nominata capo Dipartimento ministero Istruzione

Venezia, 20 gen. (askanews) – “A Carmela Palumbo rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro nel suo nuovo prestigioso incarico. In Veneto lascia il ricordo di una lunga e proficua collaborazione istituzionale, sempre improntata all’interesse del mondo scolastico e ad una costante attenzione alle cose da fare, di cui la ringrazio”. Così, il presidente della Regione, Luca Zaia, rivolge il suo augurio alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto Carmela Palumbo, alla quale il Ministro dell’Istruzione Valditara ha conferito l’incarico di capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.“Con l’Ufficio della dottoressa Palumbo – aggiunge Zaia – la Regione ha sempre collaborato con successo, trovando un interlocutore concreto, acuto e interessato su tante iniziative proposte e realizzate assieme. Ne cito una per tutte: la grande campagna verso i giovani per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale il cui concorso di idee rivolto alle scuole si è aperto il 13 gennaio scorso. Intendiamo – conclude Zaia – proseguire su questa strada feconda di idee e di lavoro comune anche in futuro con chi le succederà”.