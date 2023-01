Regionali, Ronzulli: liste Fi competitive, attenzione a territori

Venerdì 20 gennaio 2023 - 16:49

Roma, 20 gen. (askanews) – “In Lombardia, ma non solo, Forza Italia è il partito che rappresenta milioni di persone che si alzano prestissimo la mattina e vanno a letto tardi la sera per contribuire a dare ricchezza al nostro Paese e a questa regione. Non possiamo ammainare le nostre bandiere, far perdere loro colore e vivacità. Al contrario, dobbiamo mantenere la nostra identità”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatore azzurro in Lombardia, Licia Ronzulli, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei candidati bresciani alle Regionali delle Lombardia.“Le nostre liste – ha proseguito – sono molto competitive. Non sono state costruite attorno a chi doveva presumibilmente vincere: sono liste che riservano grande attenzione al territorio e alla capacità. Perché soltanto chi ama davvero il territorio saprà difenderlo. Sono convinta che Forza Italia farà un grande risultato”.