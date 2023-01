Lombardia, Majorino: Irap? Azzeriamola 3 anni a start-up innovative

Venerdì 20 gennaio 2023 - 16:49

In gran parte condividiamo piattaforma molto ricca di Confcomemrcio

Milano, 20 gen. (askanews) – “C’è una piattaforma molto ricca di punti che noi in gran parte condividiamo. Ad esempio io ritengo che le startup innovative, per i primi tre anni, debbano essere esentate dal pagamento dell’Irap perchè abbiamo bisogno di sostenere una nuova generazione di lombardi a fare impresa”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e Movimento cinque stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confcommercio, a proposito della proposta dell’associazione di ridurre l’Irap alle imprese che offrono welfare aziendale.“C’è un sacco di gente che studia ed è poi costretta ad andare all’estero perché non trova qui le opportunità di lavoro e le esperienze di impresa innovative credo siano un beneficio per la collettività su cui investire” ha aggiunto.“Credo che siamo di fronte ad una vitalità straordinaria, non scopriamo certo noi candidati imprese ed esperienze del commercio e mondo del terziario che portano avanti un gran bel pezzo di economia reale in queste terre. Regione Lombardia deve essere più al passo di questa vitalità, deve essere più agevole ad esempio in relazione al tema del sostegno al credito, dell’accesso ai fondi europei, dobbiamo salvaguardare di più le epserienze commerciali. Quando si spegne una luce in un nostro quartiere storico si impoverisce il quartiere e questa non è solo una questione che riguarda chi cessa la propria attività, ma è un problema di responsabilità collettiva delle istituzioni. Abbiamo bisogno quindi di stare molto di più al fianco di chi porta avanti l’economia reale a fronte anche del fatto che esistono oggi risorse pubbliche, il Pnrr, o una grandissima scommessa come quella delle Olimpiadi che non possiamo permetterci di perdere” ha concluso.