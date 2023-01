Lazio, Rocca presenta lista civica: attenzione ai fragili

Venerdì 20 gennaio 2023 - 13:06

La persona è al centro

Roma, 20 gen. (askanews) – Una lista civica che non esaurisce il suo ruolo il 12 e 13 febbraio ma che andrà oltre. Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ha presentato così la lista civica che lo sosterrà alle prossime elezioni.“L’apporto della lista civica è quello di aggregare”, ha detto spiegando che è fondamentale “che chi ne fa parte sia espressione della società civile, abbia i valori di riferimento”. “Le persone che sono state individuate le sento molto vicine alla mia persona” e “sono molto orgoglioso dei profili che hanno scelto di correre e di lanciarsi in questa iniziativa. Insieme abbiamo sottoscritto un codice etico e lo abbiamo voluto sottolineare, abbiamo voluto sottolineare l’importanza di una condotta adeguata all’impegno che stiamo per assumere” ha precisato Rocca. “La persona è al centro, come la mia vita è stata caratterizzata dal mettere la persona al centro, avere un attenzione per i vulnerabili e i fragili ed è in questi valori che ci siamo riconosciuti”.(segue)