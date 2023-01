Lazio, Bianchi: Unicusano, Rocca chiarisca natura sostegno Bandecchi

Venerdì 20 gennaio 2023 - 13:38

Roma, 20 gen. (askanews) – “Ciò che sta emergendo è molto grave ed è giusto che i cittadini laziali siano messi al corrente dei fatti, a partire da che tipo di sostegno, economico o politico, Stefano Bandecchi ha garantito o sta garantendo a Rocca per questa campagna elettorale. In quale direzione si vuole guidare la Regione Lazio? Verso la legalità e la trasparenza o verso il malaffare? Rocca dice di non voler chiedere passi indietro: Bandecchi è però segretario nazionale di un movimento che supporta la sua candidatura e campagna elettorale”. Così la candidata alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi in merito alla vicenda Unicusano.“Sappiamo che il centrodestra non è nuovo a casi di conflitto di interessi, però credo che i cittadini del Lazio meritino trasparenza e chiarezza su questa brutta vicenda”, ha aggiunto.