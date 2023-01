Lazio, Berlusconi: merita svolta, ha diritto a governo migliore

Venerdì 20 gennaio 2023 - 20:08

"Forza Italia sarà garanzia di concretezza ed efficacia"

Milano, 20 gen. (askanews) – “I cittadini del Lazio hanno diritto di essere governati meglio dopo tanti anni di imobilismo”. Ma le Regionali sono “decisive per un’intera nazione e anche per la politica italiana perchè si tratta di confermare e consolidare il successo del centrodestra alle elezioni politiche”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in una intervista al Tg4.“Noi vogliamo far ripartire questa bellissima regione, valorizzando il suo territorio, la sua vocazione turistica e culturale, la sua vocazione economica e produttiva, con la creazione di infrastrutture, l’eliminazione di ostacoli burocratici e l’allegerimento della pressione fiscale”.E dopo le elezioni “Forza Italia sarà decisiva per governare: come al governo nazionale, serve un centro liberale, cristiano, garantista, occidentale. Il successo di Francesco Rocca credo che possa cambiare la storia della Regione, il successo di FI garantirà concretezza ed efficacia al governo della regione”.Un’ultima battuta sulla raccolta dei rifiuti: “Trovo incredibile che possa essere un problema irrisolto in una grande capitale europea, è un fallimento storico del M5s e della sinistra”.