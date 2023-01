Governo, Ronzulli: Fi lavora per mantenere impegni con elettori

Venerdì 20 gennaio 2023 - 16:51

Roma, 20 gen. (askanews) – “Noi di Forza Italia siamo leali a questo governo, che è il nostro governo, il primo scelto dai cittadini dopo 11 anni di esecutivi non eletti. Saremmo masochisti a pungolare l’esecutivo per metterlo in difficoltà. Noi vogliamo unire e non dividere”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei candidati bresciani alle Regionali delle Lombardia. “Il nostro lavoro in Parlamento è volto a dare un contributo in termini costruttivi per offrire risposte al Paese e mantenere gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale”, ha concluso.