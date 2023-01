Fedriga: sicurezza sul lavoro una battaglia di comunità

Venerdì 20 gennaio 2023 - 16:45

Convegno a Udine

Udine, 20 gen. (askanews) – “E’ una battaglia di comunità perché ogni persona che va sul posto di lavoro deve sapersi difendere e difendere gli altri reciprocamente. Le istituzioni devono fare la loro parte con le norme applicabili ed essere collaborative per migliorare le sicurezza e monitorare le criticità, così come devono farlo la parte sindacale e quella datoriale, insomma ci deve essere tutto un sistema che si muove”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, intervenendo ad un convegno sulla sicurezza sul lavoro, a un anno dalla tragica morte di Lorenzo Parelli. “Intendo portare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell’alternanza scuola-lavoro anche al tavolo della Conferenza delle Regioni, perché è un tema che dobbiamo affrontare insieme come istituzioni, avendo la consapevolezza che le istituzioni stesse sono indispensabili, ma non sufficienti”.