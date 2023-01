Fedriga (Regioni): fondamentale attrarre investimenti esteri

Venerdì 20 gennaio 2023 - 13:02

Evento a Trieste dal 24 al 25 gennaio

Roma, 20 gen. (askanews) – “Nell’attrarre investimenti esteri è fondamentale che il sistema Paese funzioni. E’ quindi necessaria una sempre più stretta collaborazione tra tutti i livelli istituzionali e il mondo delle imprese estere, mettendo anche in rete i canali che facilitino i passaggi burocratici e l’accesso a servizi e informazioni. Di questo vogliamo discutere nella due giorni ‘Selecting Italy’ di Trieste”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.“Dal 24 al 25 gennaio le Regioni si confrontano su come attrarre gli investimenti esteri e creare maggiore opportunità di sviluppo nei territori. Abbiamo il dovere di accogliere nel migliore dei modi chi vuole investire in Italia. Il fare squadra, a tutti i livelli, può riportare il nostro Paese nella giusta collocazione internazionale, che ci spetta per qualità e primato della nostra manifattura”, aggunge.Sull’attrazione degli investimenti esteri la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome organizza a Trieste, dal 24 al 25 gennaio, un evento in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia: “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri”. E’ prevista la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Valentino Valentini, Viceministro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che insieme al presidente Massimiliano Fedriga, apriranno i lavori del 24 gennaio con i Saluti introduttivi alla presenza della Stampa alle ore 14,30 (Trieste Convention Center).La due giorni sarà in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni http://www.regioni.it, sul canale Facebook e sul canale YouTube e sul canale web della Regione FVG. L’evento, sarà raccontato anche sui canali social Facebook e Twitter della Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #SelectingItaly.