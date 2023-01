Fedriga: Regioni efficienti in sanità, tenuto unito il Paese

Venerdì 20 gennaio 2023 - 16:39

"Gestito la spesa sanitaria in modo efficiente"

Roma, 20 gen. (askanews) – “Le Regioni sono efficienti anche in un momento così drammatico come la pandemia: le sanità regionali hanno tenuto unito il Paese. Lo conferma la Corte dei Conti nel Referto che la Sezione delle Autonomie ha presentato al Parlamento e relativo al biennio 2020-2021”, dichiara Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.“Le Regioni hanno gestito la spesa sanitaria in modo efficiente, nonostante l’aumento dei costi, di cui occorre tener conto, rileva la magistratura contabile. Migliorano anche i livelli di erogazione dei servizi sanitari, seppur vi siano ancora differenze territoriali che dobbiamo recuperare. La Corte dei Conti evidenzia anche il tema della carenza di personale sanitario sollecitando interventi strutturali. Per affrontare questi temi lavoriamo insieme al Governo in piena collaborazione istituzionale per trovare le soluzioni che ci portino a mantenere l’efficienza dei servizi sanitari sempre ai massimi livelli europei”.