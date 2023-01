Lazio, Balì: con assunzioni operatori sanitari in sicurezza

Giovedì 19 gennaio 2023 - 20:16

La situazione è fuori controllo

Roma, 19 gen. (askanews) – “Saranno riattivati 18 presidi negli ospedali della Capitale e di alcuni comuni dell’area metropolitana, Anzio, Nettuno e Civitavecchia, delle Forze dell’ordine che verranno riattivati, la decisione è stata annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la tutela del personale sanitario, anche a seguito di recenti episodi di violenza a danno di medici, infermieri e operatori”. Così in una nota Tina Balì capolista di Polo Progressista a sostegno di Donatella Bianchi candidata presidente della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle.“La decisione dimostra quanto la situazione di disagio degli operatori sanitari e degli ammalati sia fuori controllo, e che invece di puntare a risolvere il problema a monte, si parte dalla fine.L’insopportabile pressione da cui è schiacciato il sistema sanitario dovuto a mala gestione, mancanza di assunzioni e una totalmente errata accelerazione verso il privato, può essere risolta soltanto attraverso un diverso modo di amministrare e una visione del sistema sanitario che deve ritornare ad essere interamente pubblico. Come abbiamo chiaramente scritto nel nostro programma di @poloprogressista. Con contratti di assunzione stabili in cui vengano riconosciute le competenze di tutti i professionisti del settore che con grande devozione ogni giorno si recano a svolgere il proprio lavoro” ha aggiunto.