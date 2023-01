Autonomia, Calderoli: nessun problema per Lega, tema andrà a bersaglio

Giovedì 19 gennaio 2023 - 20:37

Su Paese a due velocità dipende dalle singole regioni

Roma, 19 gen. (askanews) – “Dato che ieri sera i delegati delle forze politiche di maggioranza hanno dato un via libera convinto all’autonomia non mi pongo nemmeno il problema”. Così il ministro degli Affari regionali e delle autonomie Roberto Calderoli intervenendo a Rainews sulla possibilità che per la Lega il tema autonomia possa rappresentare una questione per la permanenza in maggioranza e al governo.Per Calderoli “non è solo un problema Lega ma che ci sono 8 regioni a statuto ordinario oltre il 62 per cento della popolazione che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sono tante e anche del Mezzogiorno e non vedo perché non dovrebbero essere ascoltate; al Nord ci sono stati i referendum dove milioni di cittadini della Lombardia e Veneto hanno votato sì a questa autonomia e non necessariamente erano tutti elettori della Lega”.Su eventuali modifiche al testo sull’autonomia “qualunque proposta di buon senso – ha ricordato Calderoli – è stata accolta e se c’è maggiore necessità di chiararezza sono disponibilissimo ad accogliere qualunque tipo di proposta sia che venga dalla maggioranza che da una forza di opposizione; l’importante è che siano miglioramenti e non strumenti per tentare di fermare un cammino che ormai andrà a bersaglio”.Sul rischio di un Paese a due velocità il ministro ha sostenuto che tutto “dipende dalla volontà e peculiarità di ogni Regione, che può individuare delle materie che più si addicono a quella Regione e che può determinare previsione di Pil a livello regionale e la possibilità di migliori e maggiori servizi per i cittadini”.Infine sul livello del finanziamento dei Lep Calderoli ha sostenuto che ora “non siamo in grado di definire se la cifra che oggi lo Stato spende sia equa sovrafinanziata o sottofinanziata; alla definizione dei costi standard ci si renderà conto se c’è la necessità di questo finanziamento; una volta verificato questo, lo Stato decide se allocare le risorse in maniera diversa all’interno dello stesso bilancio o se destinare una maggiore quota a livello di finanziamento dei Lep”.