Regionali, Donatella Bianchi incontra Uil Lazio

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 13:15

"Confronto strategico con organizzazioni sindacali"

Roma, 18 gen. (askanews) – Si è appena conclusa nella sede romana della Uil Lazio l’incontro tra Donatella Bianchi, candidata presidente del M5S, e la delegazione sindacale regionale. Hanno partecipato anche Valentina Corrado, coordinatore regionale M5S per il Lazio, Stefano Fassina e la capolista della Lista Progressista, Tina Balì.Affrontati i nodi principali dalla questione ambientale al caro energia e caro bollette, dall’aumento della povertà al precariato fino al rilancio della sanità laziale. “Ritengo strategico il confronto con le organizzazioni sindacali e con le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno affrontano le difficoltà che impattano sulla nostra Regione. Al governo della Regione convocherò subito un tavolo con le organizzazioni sindacali per elaborare insieme un piano d’azione per il rilancio del Lazio in ogni singolo aspetto. Vogliamo una Regione che crei lavoro, che tuteli gli anziani e i disabili, che guardi a donne e al futuro delle nuove generazioni”, ha commentato Donatella Bianchi a margine dell’incontro.