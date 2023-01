Lombardia, Majorino: penultima per investimenti cultura

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 18:11

Tagli non generano innovazione, sostegno pubblico è precondizione

Milano, 18 gen. (askanews) – “Sfido chiunque a fare degli esempi concreti in campo sociale e culturale che dimostrino che i tagli portino innovazione. E’ una dichiarazione retorica, la liturgia chi non vuole far concentrare l’attenzione sul fatto che sta tagliando”. Lo ha affermato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, intervenuto all’assemblea di Agis Lombardia.Majorino ha affermato che la Lombardia è la penultima Regione in Italia per investimenti per la cultura e lo spettacolo. “La prima cosa che dobbiamo fare è risalire nella classifica altrimenti non c’è spirito innnovativo e forza creatrice che tenga. E quindi quella classifica delle Regioni, siamo sotto il Molise, siamo penultimi, è mortificante. E’ evidente che un punto essenziale è riuscire a tenere piedi in una fase di tale transizione una forma di sostegno pubblico ai mondi che voi rappresentate”, ha detto rivolto ai presenti. “E’ una precondizione”, ha aggiunto.