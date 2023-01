Lazio, Bianchi: D’Amato? Alleanza non praticabile, no sintesi

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 10:12

"Quella su lui mio vice era solo una battuta"

Roma, 18 gen. (askanews) – “La candidatura di D’Amato arriva a novembre, la mia a fine dicembre. La frattura si è consumata prima e sui punti programmatici su cui non c’è stata una sintesi”. Lo ha detto, intervistata a Start su Sky Tg24, Donatella Bianchi, candidata per il Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Lazio.“D’Amato il mio vice? Era una battuta, le distanze sono grandi, l’alleanza non è praticabile”, ha puntualizzato.