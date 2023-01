Bianchi:candidata di servizio. Giornalisti?Rocca parlava di Storace?

Mercoledì 18 gennaio 2023 - 10:24

"Istituirò assessorato alle politiche giovanili"

Roma, 18 gen. (askanews) – “La mia è una candidatura di servizio, nel presidente Conte ci siamo ritrovati su valori e obiettivi comuni”. Lo ha detto, intervistata a Start su Sky Tg24, Donatella Bianchi, candidata per il Movimento Cinquestelle alla presidenza della Regione Lazio.Rispondendo a una domanda su cosa farà, in caso di elezione, nei primi cento giorni di governo Bianchi ha spiegato che istituirà “un assessorato per le politiche giovanili” ma prima di tutto “il Lazio si costituirà parte civile nei casi di processi per violenza alle donne”. “Poi ci sarà la stesura di un nuovo piano rifiuti, convocherò un tavolo con i sindacati per gestire le emergenze occupazionali – ha aggiunto – e ci sarà il reddito di cittadinanza regionale per chi è in difficoltà. Poi studieremo iniziative mirate sulla sanità che è l’altro grande problema”.Quanto alle affermazioni di ieri del candidato del centrodestra Francesco Rocca, secondo il quale con i giornalisti al governo del Lazio “la Regione ha già dato” Bianchi ha ribattuto: “Ricordo che tra chi ha governato questa regione c’è stato Francesco Storace che faceva e fa il giornalista, credo si riferisse a lui…”.