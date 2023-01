Regionali, in Lombardia tutti contro tutti sulla gestione…-2

Martedì 17 gennaio 2023 - 20:03

Balotta (Avs): dibattito surreale; M5s: servizio treni disastroso

Milano, 17 gen. (askanews) – Critico nei confronti di Letizia Moratti anche il Movimento 5 Stelle: “Se il trasporto pubblico ferroviario in Lombardia è un disastro, la colpa non può essere scaricata solo su Trenord e sicuramente non sui suoi dipendenti”, ha affermato in una nota il capogruppo in regione , Nicola Di Marco. “È singolare – ha aggiunto – che solo ora l’ex vicepresidente di Regione Lombardia si renda conto delle difficoltà dei pendolari lombardi. Quante volte la sua Giunta li ha ascoltati durante la sua vicepresidenza?”.Di dibattito “surreale” per Dario Balotta, candidato alle elezioni regionali nelle lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Majorino, secondo cui occorre “fare gare vere. E’ una necessità sociale e confondere la liberalizzazione con la privatizzazione come avvenuto in questi giorni è surreale. Non significa affatto privatizzare, ma solo controllare che non vi siano imprese in grado di offrire, per un periodo limitato di tempo, gli stessi servizi con tariffe minori, o più servizi con le stesse tariffe, o chiedere meno sussidi. E questo lo decide chi fa il bando di gara cioè la Regione e il Comune di Milano”.“In Germania – ha concluso Balotta – le gare per le ferrovie locali e i trasporti urbani hanno dato ottimi risultati da anni, alcune sono state vinte da chi c’era prima, altre da nuovi operatori, ma sempre con una diminuzione dei costi e benefici per gli utenti, cioè con benefici per la collettività”.