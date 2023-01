Lombardia,Fontana: da Avis grande contributo, avanti collaborazione

Martedì 17 gennaio 2023 - 18:54

Per giusto riconoscimento a questa attività

Milano, 17 gen. (askanews) – “Regione Lombardia è sempre stata attenta alle istanze dell’Avis alla quale siamo estremamente riconoscenti per il grande contributo che offre al nostro sistema trasfusionale. Raccolgo il loro appello e così come fatto finora sarò sempre disponibile ad interloquire con il presidente dell’associazione per cercare di risolvere i problemi che, soprattutto a causa di scelte nazionali passate, rischiano di compromettere l’attività di Avis”. Lo ha scritto in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a un appello lanciato da Avis Lombardia per tutelare la sua attività. “Ora che al governo siedono persone che hanno davvero a cuore il bene dei cittadini, sono certo che saremo in grado di trovare il giusto riconoscimento per l’azione importante svolta dall’associazione”.