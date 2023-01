Lombardia, Palmeri(L.Moratti): su treni responsabilità altrui

Martedì 17 gennaio 2023 - 20:01

Ex vicepresidente ha seguito sanità per risolvere problemi

Milano, 17 gen. (askanews) – Attribuire a Letizia Moratti, candidata del terzo polo alle regionali in Lombardia e ex vicepresidente della giunta di Attilio Fontana “una responsabilità sul Tpl è sia ingeneroso, sia scorretto non solo perché è stata in Giunta solo poco più di un anno e mezzo, ma anche perché in questo periodo ha potuto e dovuto occuparsi al 110% di sanità, proprio per rimediare ai problemi che chi l’ha preceduta non era stato in grado di gestire”. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale lombardo Manfredi Palmeri, capolista della Lista Letizia Moratti Presidente e capogruppo al Pirellone.“Per la Giunta Fontana su Trenord va tutto benissimo e non serve cambiare nulla? Spero che lo ripetano ogni giorno da qui alle elezioni, magari direttamente ai pendolari sui treni e nelle stazioni. Non siamo quelli che vogliono sfasciare tutto il sistema, ma non si possono negare quei problemi che i cittadini vivono in Lombardia nella mobilità lombarda su ferro. Per noi il servizio va migliorato, anche lavorando sulle infrastrutture” ha aggiunto.