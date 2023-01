Lombardia, Palmeri(L.Moratti): civica Fontana a 5%? Nel 2018 1,5%

Martedì 17 gennaio 2023 - 19:45

Fu record negativo per un governatore eletto

Milano, 17 gen. (askanews) – “Il presidente uscente Fontana presentando la propria lista ha detto che ambisce riesca ad arrivare al 5%. Il sondaggio più benevolo (quello citato per sostenere che è in testa rispetto a Letizia Moratti) la dà invece a poco più dell’1% e dalle difficoltà che sta incontrando soprattutto a Milano non dovrebbe essere in grado di addirittura triplicare il risultato del 2018, in cui non riuscì ad arrivare all’1,5%, record negativo per un Governatore eletto”. Lo ha sottolineato in una nota il consigliere regionale lombardo Manfredi Palmeri, capolista della Lista Letizia Moratti Presidente, in merito all’obiettivo di Fontana per la sua lista civica alle regionali del 12 e 13 febbraio.“Ci sono liste a sostegno di Fontana che in molte Province non sono neanche riuscite a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni. Anche questo è un segnale indicativo, che infatti sta preoccupando i suoi sostenitori, soprattutto a fronte della continua crescita di consenso per Letizia Moratti” ha aggiunto Palmeri.“Noi invece come Lista Moratti Presidente stiamo continuando a lavorare puntando a essere la prima in Lombardia. Nonostante il simbolo sia giovane, è già conosciuto e presente ovunque con ottimi riscontri. E per l’elezione del presidente è un bel segnale come la Lista Moratti, quella del presidente candidato, sia molto più forte della Lista Fontana, quella del presidente uscente” ha concluso.