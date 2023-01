Lombardia, Di Marco (M5S): Moratti non scarichi colpe su Trenord

Martedì 17 gennaio 2023 - 17:00

Le responsabilità sono di Giunta della quale era vicepresidente

Milano, 17 gen. (askanews) – “Se il trasporto pubblico ferroviario in Lombardia è un disastro, la colpa non può essere scaricata solo su Trenord e sicuramente non sui suoi dipendenti”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco, a proposito della volontà della candidata del civica e del terzo polo alle regionali, Letizia Moratti, di mettere a gara, in caso di vittoria, il servizio ferroviario regionale oggi gestito da Trenord.“Moratti dovrebbe saperlo, visto il passato da manager. Quando le cose non funzionano, sono i vertici che ne devono rispondere. Nello specifico Regione Lombardia, di cui lei è stata vicepresidente da gennaio 2021 fino a pochi mesi fa. È singolare che solo ora l’ex vicepresidente di Regione Lombardia si renda conto delle difficoltà dei pendolari lombardi. Quante volte la sua Giunta li ha ascoltati durante la sua vicepresidenza?” si è chiesto l’esponente pentastellato.“Aprire a gara il servizio di trasporto pubblico ferroviario lombardo, senza un vero cambiamento in Regione Lombardia equivale ad aprire ai privati e chiudere la porta in faccia ai dipendenti di Trenord. Un vero cambiamento non può arrivare da chi fino a ieri governava la Lombardia senza rendersi conto dei problemi. Moratti continui a girare la Lombardia sul suo pullman da popstar e non speculi a scopo elettorale sui disagi dei pendolari di cui la sua Giunta è responsabile” concluso.