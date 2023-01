Lazio, Rocca: Bianchi? Con i giornalisti la Regione ha gia dato

Martedì 17 gennaio 2023 - 10:49

Per governate la regione servono competenze e capacità

Roma, 17 gen. (askanews) – “Donatella Bianchi non l’ho ancora incontrata, sicuramente è una donna preparata per quel che riguarda le tematiche ambientali, però credo soffra di tanti no del Movimento 5 Stelle. Il ruolo di presidente della regione Lazio è quello di governare, è un ruolo che presuppone competenze e capacità e, con tutto il rispetto per la categoria dei giornalisti che fa un lavoro straordinario e importante per la nostra democrazia, credo che la Regione Lazio con i giornalisti abbia già dato”. Così a Skytg24 il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alla sua avversaria, Donatella Bianchi, candidata per i 5 Stelle. Il riferimento di Rocca è al fatto che la Regione Lazio ha avuto due presidenti di regione giornalisti, Piero Badaloni e Piero Marrazzo. Per Rocca bisogna essere in grado di gestire risorse e amministrare.