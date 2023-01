Lazio, Della Vedova: la partita è apparentemente complicata

Martedì 17 gennaio 2023 - 13:16

Con la vicenda delle accise l'aria sta già cambiando

Roma, 17 gen. (askanews) – “Grazie Alessio D’Amato per esserti messo in gioco per una partita apparentemente complicata. Ma con il discorso delle accise l’aria è già cambiata”. Così Benedetto Della Vedova, deputato e segretario di +Europa, alla presentazione della lista del Lazio, di Più Europa-Radicali-Volt, per Alessio D’Amato presidente. Della Vedova ha osservato che la destra di governo è sempre più in difficoltà, con Giorgia Meloni costretta a far marce indietro su alcuni temi come quello delle accise sui carburanti.