Lazio, Della Vedova: D’Amato miglior candidato, visione comune

Martedì 17 gennaio 2023 - 13:00

+Europa lo sostiene convintamente

Roma, 17 gen. (askanews) – “Alessio D’Amato è il miglior candidato sulla piazza, è per questo che abbiamo deciso con +Europa di sostenerlo, convintamente”. Parole di Benedetto Della Vedova, deputato e segretario di +Europa, in occasione della presentazione della lista del Lazio, di Più Europa-Radicali-Volt, per Alessio D’Amato presidente.“Siamo convintamente con D’Amato per ragioni di merito e per ragioni politiche. In altre regioni il Pd ha scelto il Movimento 5 stelle. Nel Lazio stiamo con Alessio perché c’è una coalizione ampia, senza i 5 stelle, e con capacità di avere una visione comune. Parlo del termovalorizzatore, ma non solo”. “Ha mostrato le sue capacità su un tema che assume la maggior parte del budget regionale, come è la sanità”, ha ricordato Della Vedova.