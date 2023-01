Lazio, Bianchi: il tema sanità per noi è una priorità assoluta

Martedì 17 gennaio 2023 - 18:10

Serve uniformità nelle cure su territorio

Roma, 17 gen. (askanews) – Si è appena conclusa nella sede romana della cooperativa OSA – operatori sanitari associati – l’incontro tra Donatella Bianchi, candidata presidente del M5S, e i soci e i dirigenti della cooperativa, presenti Paola Taverna, vicepresidente vicaria M5S, Valentina Corrado, coordinatore regionale M5S per il Lazio. “Ringrazio il Presidente Giuseppe Milanese per l’incontro e per aver indicato in maniera chiara quali dovrebbero essere le scelte da mettere subito in atto. Per noi il tema sanitario è una priorità assoluta. Al governo della Regione potenzieremo la rete ospedaliera con le connessioni sul territorio e anche con investimenti sui diversi livelli di intervento. I cittadini laziali hanno il diritto ad avere uniformità di cure e chiedono a gran voce di ampliare i numeri dei posti letto e di vedere rafforzata l’assistenza domiciliare. Non possiamo più permettere che ci siano liste d’attesa infinite e che i nostri concittadini siano obbligati alla migrazione sanitaria. Vogliamo portare avanti percorsi assunzionali pubblici di giovani medici e di formazione attraverso le scuole di specializzazione clinica universitaria. Ciò al fine di superare le carenze di personale medico e favorire l’inserimento di Giovani medici specializzandi nel mondo del lavoro”, ha commentato Donatella Bianchi a margine dell’incontro.