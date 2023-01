Lazio, Berlusconi: nuova giunta potrà essere stimolo per Roma

Martedì 17 gennaio 2023 - 14:55

"ANcora non si scuote da paralisi M5s, ma arrivano Giubileo ed Expo"

Milano, 17 gen. (askanews) – “Per quanto riguarda Roma mi auguro che una diversa amministrazione regionale sia di stimolo anche per l’amministrazione della Capitale che finora è stata incapace di scuotersi dalla paralisi degli anni dell’amministrazione grillina. E questo è indispensabile in vista dei grandi avventimenti internazionali come il Giubileo e la possibilità di Expo 2030”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in una intervista ai tg Mediaset.