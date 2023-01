Ex Ilva,Turco-Donno(M5s): governo ascolti proteste dei tarantini

Martedì 17 gennaio 2023 - 19:47

Non possono essere ignorate

Roma, 17 gen. (askanews) – “Il governo Meloni ascolti la voce dei cittadini e delle associazioni che oggi hanno manifestato a Taranto contro il decreto legge Ex Ilva che ripristina lo scudo penale, autorizza la continuità della produzione a carbone e non introduce alcuna tutela ambientale e sanitaria”: lo affermano in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5S Puglia.“La protesta di quest’oggi non può e non deve essere ignorata. La tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini devono essere preservati, senza se e senza ma. Siamo al fianco dei tarantini, difendiamo la dignità di un territorio che non può piú attendere. Occorre continuare il progetto di riconversione economica, sociale e culturale del territorio e non guardare al passato”.