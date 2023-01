Tajani: noi siamo leali, ma il centrodestra non è un monolite

Lunedì 16 gennaio 2023 - 07:04

Il ministro: l'autonomia sia fatta bene. Il Mes? Serve elasticità

Roma, 16 gen. (askanews) – “I nostri alleati possono dormire sonni tranquilli: non vogliamo creare problemi al governo, che deve durare cinque anni per dare le risposte che gli italiani si aspettano. Questo è il nostro compito e lo vogliamo onorare.Siamo sempre stati leali e lo saremo, pur facendo valere le nostre posizioni, perché il centrodestra è composto da forze di- verse, e non è un partito unico”. Così in una intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore di Forza Italia.“Qualche scontento per non avere avuto qualcosa che pensava di meritare ci può pure essere, come in tutti i partiti. Ma contano i fatti: FI ha sempre sostenuto lealmente il governo”, sottolinea ancora Tajani, che sull’autonomia dice: “Non è una corsa contro il tempo quella che dobbiamo fare, bensì una riforma fatta bene.Bisogna lavorare, come Costituzione prevede, perché tutti abbiano le stesse possibilità di sviluppo, assistenza, protezione, benessere. Il Nord ma anche il Sud”.E sul Mes il vicepremier conclude: “Ne stiamo discutendo. Una cosa è certa: se si chiede flessibilità all’Europa anche sul Pnrr, come stiamo facendo, bisogna anche essere disponibili noi alla stessa flessibilità. È un dialogo che sta andando avanti”.Sav/Int13