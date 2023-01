Regionali Lombardia, chiuso valzer candidature tra ex e esclusioni

Lunedì 16 gennaio 2023 - 19:57

Niente Comitato Nord, ma con Moratti diversi altri ex leghisti

Milano, 16 gen. (askanews) – Dopo settimane di trattative e veti incrociati i quattro consiglieri regionali bossiani di Comitato Nord non hanno trovato posto nella lista civica per le regionali in Lombardia di Letizia Moratti, sostenuta anche dal terzo polo, ma non mancano comunque gli ex leghisti in corsa al fianco dell’ex sindaco di Milano: dall’ex presidente del Consiglio regionale Davide Boni, all’ex assessore Monica Rizzi, fino a Marco Tizzoni, già consigliere regionale del gruppo “Maroni Presidente”, senza dimenticare l’uscente Gianmarco Senna, in corsa nella lista del terzo polo. È una delle novità politiche che emergono dalle liste, ormai definitive, per la corsa al Pirellone del 12 e 13 febbraio, alle quali il centrodestra si avvicina comunque con il vento in poppa. Con Moratti c’è anche l’ex forzista Valentina Aprea, e la civica uscente Elisabetta Strada.L’aria di maggiore ottimismo si respira soprattutto nelle stanze di Fratelli d’Italia, che oltre ai consiglieri uscenti schiera come candidato di punta il giornalista Vittorio Feltri. C’è poi il musicista Alberto Veronesi, già candidato con la lista Sala a Milano e figlio del celebre oncologo e ministro del governo Amato, e un altro ex forzista come Marco Bestetti, già coordinatore giovanile degli azzurri. In lista anche il filosofo Stefano Zecchi e Federico Romani, figlio dell’ex ministro di Forza Italia Paolo. Non sarà invece in corsa per un seggio al Pirellone l’attuale assessore alla Sicurezza Romano La Russa.La Lega punta, tra gli altri, sulla promozione dei consiglieri comunali milanesi Pietro Marrapodi e Samuele Piscina e sulla riconferma di Silvia Scurati, Deborah Giovanati, Curzio Trezzani, Riccardo Pase e dell’attuale assessore alla Cultura Stefano Bruno Galli. In Forza Italia, il nome più in vista è quello di Giulio Gallera, già assessore al Welfare durante la prima fase dell’emergenza pandemica. Occhi puntati anche sul capogruppo uscente Gianluca Comazzi e su Fabio Altitonante, oltre che su Cristina Rossello, coordinatrice degli azzurri a Milano e capolista nel capoluogo lombardo. Completa lo schieramento di centrodestra la lista civica Lombardia Ideale del presidente uscente Attilio Fontana, che schiera un nome che ha fatto discutere: Luca Degani, presidente dell’associazione Uneba alla quale fanno capo le case di riposo lombarde, che però si è autosospeso. Con lui anche un esponente del sindacato Cisal-Federtaxi, Massimo Campagnolo, e diversi esponenti del mondo cattolico e popolare.Capolista del Pd a Milano sarà Cosima Buccoliero, l’ex direttrice del carcere di Bollate, considerata una struttura modello. Tra chi aspira a una passaggio da Palazzo Marino al Pirellone c’è anche la consigliera comunale milanese Diana De Marchi, mentre tra i giovani dem ci sono Lorenzo Pacini e Paolo Romano. Nella lista civica di Pierfrancesco Majorino, candidato presidente per centrosinistra e M5s, c’è poi il virologo Fabrizio Pregliasco. Punta alla riconferma anche il medico radicale Michele Usuelli, non in linea con +Europa che si è sfilata dalla coalizione, in lista come il fondatore e portavoce dei Sentinelli di Milano, Luca Paladini. Capolista dei pentastellati a Milano, che hanno scelto i nomi attraverso una votazione online, è l’uscente Nicola Di Marco, insieme a Gregorio Mammì, all’ex candidata sindaco a Melzo Federica Casalino e all’ex consigliere del Municipio 8 Alberto Arosio.