Messina Denaro, Emiliano: l’Italia da oggi è più forte

Lunedì 16 gennaio 2023 - 16:48

Presidente Regione Puglia: non fermiamoci. Fino alla vittoria

Roma, 16 gen. (askanews) – “L’Italia da oggi è più forte. L’arresto di Messina Denaro mi commuove e scarica tutta la rabbia che ho accumulato in tanti anni. Ho telefonato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere la gratitudine e l’orgoglio di tutti i pugliesi per questa cattura attesa da decenni. L’atroce morte dei martiri di tutte le mafie – e in particolare oggi quella degli eroi siciliani – può trovare giustizia. Non fermiamoci. Fino alla vittoria. Viva la Sicilia, Viva l’Italia, Viva l’Arma dei Carabinieri!”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.