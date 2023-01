Lombardia, Rosati tra candidati di Verdi-Sinistra alle regionali

Lunedì 16 gennaio 2023 - 13:49

Bonelli: daremo grosso contributo per far vincere Majorino

Milano, 16 gen. (askanews) – C’è anche l’ex segretario della Camera del lavoro di Milano e ex consigliere regionale lombardo Onorio Rosati tra i candidati dell’Alleanza Verdi-Sinistra per le regionali in Lombardia, presentati dal leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e dal coportavoce dei Verdi Angelo Bonelli. In lista anche la scrittrice Daniela Padoan, l’attivista Aldo Guastafierro, la psicologa e formatrice Silvia Soldatesca, lo storico portavoce del centro sociale Leoncavallo Daniele Farina e l’ex sindacalista Dario Balotta. La lista sostiene la candidatura di Pierfrancesco Majorino e ha raccolto più di 10.000 firme raggiungendo così la quota necessaria per presentarsi in tutte le province lombarde.È una lista, ha detto Bonelli, “che vuole assolutamente cambiare pagina in questa Regione, la Regione che consuma più suolo in Italia, con il più alto livello di cementificazione e di inquinamento, dove il governo ha azzerato i fondi per il trasporto pubblico. Vogliamo avviare una grande pagina legata alla conversione ecologica e ristabilire che la sanità deve essere pubblica e chiudere una pagina indecorosa di privatizzazione della sanità. Lo vogliamo fare con i nostri candidati, siamo sicuri che daremo un grosso contributo per far vincere Pierfrancesco Majorino”.Quella in corso in Lombardia, ha aggiunto Fratoianni, è una campagna elettorale “molto importante, una grande occasione con Pierfrancesco Majorino e con questa lista per cambiare la Lombardia nel segno della giustizia sociale e ambientale, dei diritti dell’aria e dell’ambiente in un grande territorio che ha bisogno di cambiamento”.Tra i punti qualificanti del programma di Majorino per Avs spicca quello di “un trasporto pubblico efficiente e accessibile” oltre che l’obiettivo di “politiche che valorizzino la sicurezza sul lavoro e stipendi dignitosi. Perché la Lombardia sia la locomotiva d’Italia, a partire dai diritti e dalla qualità della vita”.