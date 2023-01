Lombardia, Fontana: ho preso di petto Rfi, ma è in ritardo

Lunedì 16 gennaio 2023 - 18:14

Si dovrà impegnare ad usare 14 miliardi. Qualcosa è partito

Milano, 16 gen. (askanews) – “Io ho preso di petto la situazione con Rfi dall’inizio del mio mandato. Nel febbraio 2019 abbiamo sottoscritto un protocollo in base al quale Rfi si dovrà impegnare ad usare 14 miliardi. Qualcosa è partito e sicuramente in ritardo è Rfi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito delle critiche della candidata civica e del terzo polo Letizia Moratti sul tema del servizio ferroviario regionale.“Confido finalmente che un ministro fattivo come Salvini riuscirà a sbloccare questi tanti cantieri che sono previsti. Purtroppo sono i vecchi ministri che hanno un attimino dormicchiato”, ha aggiunto Fontana durante la presentazione dell’accordo elettorale del movimento cattolico Democrazia e Sussidarietà alla sua lista civica per le regionali Lombardia Ideale.