Lombardia, Fontana: centrodestra coeso sui principi irrinunciabili

Lunedì 16 gennaio 2023 - 18:13

Accordo con movimento cattolico Democrazia e Sussidarietà

Milano, 16 gen. (askanews) – “Sono molto contento di avere con me la vostra componente perché credo rappresenti bene parte dei valori del centrodestra che quando governa dimostra di essere coeso sui principi irrinunciabili”, come la difesa della famiglia, “anche al costo di perdere qualche elettore”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione dell’accordo elettorale con il movimento cattolico Democrazia e Sussidarietà, che esprime candidati nella sua lista civica per le regionali Lombardia Ideale.“Il nostro progetto vuole continuare a fare in modo che la Lombardia continui a essere prima in tante graduatorie, dopo risultati eccellenti a livello europeo, una regione che vuole essere sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale e economico, essere connessa per fare in modo che tutti i territori possano avare e le stesse opportunità di sviluppo e infine solidale. Lo sviluppo dovrà essere ancora più inclusivo perché nessuno rimanga indietro, in questi anni abbiamo fatto molto in questa direzione, ma vogliamo fare ancora di più”, ha aggiunto Fontana.