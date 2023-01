Lombardia, Fontana: autonomia va avanti, da Majorino falsità

Lunedì 16 gennaio 2023 - 18:15

Lo ha ribadito anche Meloni, è tra progetti fondamentali per Paese

Milano, 16 gen. (askanews) – “Come al solito Pierfrancesco Majorino dice sempre delle cose che sono sempre rigorosamente infondate e false. Il progetto non è minimamente bloccato dal governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell’accordo elettorale del movimento cattolico Democrazia e Sussidarietà alla sua lista civica per le regionali Lombardia Ideale.“Il progetto sta andando avanti, sta facendo passi molto importanti” tanto che “anche la presidente Giorgia Meloni nel suo intervento alla conclusione dell’incontro di Fratelli d’Italia, ha ribadito come quello dell’autonomia è uno dei progetti fondamentali per il futuro del nostro paese. Quindi, Majorino o dice bugie o non legge molto. L’autonomia rimane assolutamente una priorità”, ha aggiunto.