Lazio, D’Amato: puntiamo sulle infrastrutture

Lunedì 16 gennaio 2023 - 12:40

Dalla Cisterna-Val Montone al versante est per la Ryder Cup

Roma, 16 gen. (askanews) – “Abbiamo bisogno di infrastrutture fondamentali nella nostra regione. Negli anni passati sono stati fatti errori clamorosi che hanno influito in alcuni progetti come la Roma-Latina”. Così il candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato intervenuto alla Confcommercio Lazio. “Oggi dobbiamo mettere a terra le risorse che abbiamo a partire dalla realizzazione della Cisterna-Val Montone. Per le infrastrutture del versante Est per lo svolgimento della Ryder Cup – ha sottolineato D’Amato – nella stessa area sorgerà il nuovo ospedale della Tiburtina. Si tratta di uno dei 6 nuovi ospedali già finanziati, l’altro è quello di Amatrice”.