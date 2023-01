Lazio, D’Amato: Expo 2030 è una grande occasione

Lunedì 16 gennaio 2023 - 12:39

"I grandi eventi spaventano solo chi non sa gestirli"

Roma, 16 gen. (askanews) – “Il tema del turismo è molto importante. Stiamo ancora in una fase in cui bisogna ritornare ai valori prepandemia e su questo c’è un grande lavoro da fare. Dobbiamo preparare Roma e il Lazio ad appuntamenti importanti come il Giubileo e soprattutto dobbiamo lavorare assieme, al Governo, a tutte le istituzioni, alla parte associativa anche per fare in modo che nella competizione internazionale Roma, e Lazio, possa ospitare Expo 2030. Una grande occasione”. Così Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, durante l’incontro con i candidati indetto da Confcommercio Lazio, occasione per illustrare i punti principali della sua candidatura.“È stato un errore – ha spiegato D’Amato – pensare nel passato come ha fatto la precedente amministrazione di Roma che i grandi eventi potessero essere dei problemi quando invece sono una opportunità. Diventano problemi solo se non si è in grado di gestirli. Il tema dell’Expo, ribadisco, è assolutamente importante”.