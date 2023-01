Lazio, D’Amato-Bianchi e il (fallito) “campo largo”

Lunedì 16 gennaio 2023 - 19:54

Rocca: io concreto

Roma, 16 gen. (askanews) – Le regionali del Lazio del 2023 saranno ricordate anche per il “Modello Lazio”, il convitato di pietra pronto ad apparire nonostante le candidature ormai chiare e gli schieramenti definiti. A meno di un mese dal voto lo spettro del “campo largo” – fallito – aleggia ancora su Alessio D’Amato (Pd) e Donatella Bianchi (M5S), costretti a farci i conti ogni giorno. L’esperienza voluta dalla giunta di Nicola Zingaretti, la coabitazione al governo della regione tra il Pd e i 5 Stelle in giunta e in consiglio regionale anche con il Terzo Polo, non può essere archiviata così presto e, anche oggi, se ne è parlato. L’ironia della candidata dei 5 Stelle Donatella Bianchi, ospite di Confcommercio Lazio, non è stata immediatamente colta dal centrosinistra e le sue parole su una eventuale vicepresidenza concessa ad Alessio D’Amato e alla sua coalizione di centrosinistra in caso di una vittoria del Movimento, hanno creato scompiglio e fibrillazioni. Ma poi lei stessa ha chiarito che la sua apertura al centrosinistra non era un messaggio cifrato, ma una replica sarcastica. “Alcuni giorni fa D’Amato mi ha proposto di fare un passo indietro per fare la Vicepresidente. Per questo ho dichiarato in maniera provocatoria che dovrebbe essere D’amato a fare un passo indietro. Siamo stanche di sentire che devono essere le donne a farlo”, ha detto Bianchi mettendo una pietra sopra all’eventuale accordo col Pd. “Lo dico una volta per tutte: non ci sono le condizioni per dialogare con un Pd che nel Lazio ha un programma alternativo al nostro su tanti temi, tra tutti quello ambientale. In Lombardia è stata fatta una scelta precisa che partiva dal programma. Nel Lazio il Pd ha fatto scelte diverse e incomprensibili”.E se “tra i due litiganti il terzo gode” recita il celebre detto, il terzo incomodo tra Bianchi e D’Amato, l’ex presidente della Cri e candidato per il centrodestra, Francesco Rocca, oggi sempre a Confcommercio, ha svelato la sua idea di Regione, come già avevano fatto i suoi avversari. Infrastrutture, sanità, trasporti, semplificazione, ambiente, rifiuti, su tutto Rocca ha promesso “concretezza” alla platea di Confcommercio. “Sono stato al vertice di organizzazioni internazionali complesse. Ho fatto dell’ascolto e della concretezza il mio mandato” ha ricordato, assicurando che “il metodo, in Regione, sarà lo stesso. Ho tante relazioni in questo territorio e mi ha sorpreso l’assenza di dialogo e ascolto con le categorie. Chi ha l’ambizione di assumersi questa grande responsabilità deve prenderne atto”.