Lazio, Calenda: non votate chi va di moda, fate attenzione

Lunedì 16 gennaio 2023 - 20:31

Non votate le figurine

Roma, 16 gen. (askanews) – “Non votate per moda, non votate perchè chi votate va di moda”. Carlo Calenda, leader di Azione, è intervenuto a Roma alla presentazione della lista dei candidati del Terzo Polo a sostegno di Alessio D’Amato. “Diciamoci la verità, di queste regionali non gliene può frega’ di meno a nessuno. Io lo sento anche dal clima. In parte perché si è votato da poco, in parte perché si è in una condizione di disagio, perché si vota di inverno, ci sono tanti problemi dal costo della vita alla benzina…”.Bisogna spiegare ai cittadini del Lazio che si vota per avere una sanità decorosa. Possiamo scegliere di avere una sanità decorosa continuando ciò che è stato fatto o possiamo ripimobare nel peggiore dei periodi. Io non conosco Rocca, non ne voglio parlare male perché non so come ha operato ma c’è un fatto: ogni volta la destra che non ha la classe dirigente va a cercare la figurina”, ha detto rimarcando che però poi la classe che va in Regione o al Comune “è la stessa classe dirigente di Alemanno, di Storace e la stessa classe dirigente della Polverini”.Calenda, nel ricordare quanto fatto in questi anni e durante la fase del covid da Alessio D’Amato, ha spiegato che “la scelta tocca ai cittadini, sul merito non sulle parole, poi guai a chi si lamenterà della sanità che va male”.