Lazio, Calenda a D’Amato: con te ma basta essere buoni coi 5 Stelle

Lunedì 16 gennaio 2023 - 20:11

Noi saremo al tuo fianco, salviamo Roma

Roma, 16 gen. (askanews) – “Alessio, noi saremo al tuo fianco con grande convinzione, anche se ci traballa questa convinzione certe volte quando sei buono con i 5 Stelle, perché noi proprio abbiamo una cosa fisica e non politica, una forma di allergia”. Carlo Calenda, leader di Azione, con ironia è intervenuto, a Roma insieme al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato, alla presentazione dei candidati del Terzo Polo.Calenda ha parlato a lungo della Capitale, dello stato in cui versa, precisando di non criticare il sindaco Roberto Gualtieri e ricordando Virginia Raggi, le criticità in cui versa la città che, a suo parere, “ha bisogno di tutto quello che i 5 Stelle non possono esprimere. La concretezza di quel che si deve fare e non seguire le teorie antiscientifiche, la forza di realizzarlo anche in presenza di assunzione di responsabilità, l’idea completamente folle dei 5 Stelle che, siccome c’è il problema della corruzione, tu la elimini perché non fai niente, sì ma poi non c’è neanche la città dopo. Ecco – ha detto – sappiamo che tutto questo non è nelle tue corde e io ti chiedo da ex candidato a sindaco di Roma che ha appoggiato al secondo turno Gualtieri – e ci mancherebbe altro, Michetti parlava di bighe – e lo ho appoggiato con convinzione e con forza è sederti con Gualtieri e identificare tutti i pezzi di attività dove la Regione deve entrare in supporto al sindaco altrimenti non ne usciamo da questa condizione svantaggiata”.