Lazio, Bianchi: accordo Pd dopo voto? A D’Amato dò vicepresidenza

Lunedì 16 gennaio 2023 - 14:29

Vedremo se ci troveremo sugli obiettivi

Roma, 16 gen. (askanews) – Non esclude un accordo con il Pd dopo le elezioni? “In questo momento non mi sento di escludere nulla, se ci troveremo nel merito degli obiettivi… In Lombardia è stata fatta una scelta precisa che partiva dal programma: quindi no a nuovi impianti, riduzione progressiva di quelli esistenti e impegni per investimenti certi sullo sviluppo della raccolta differenziata. Se ci troveremo su questo come su altri punti, che in questo momento ci vedono distanti, perché non un accordo. Non ho pregiudiziali nei confronti di nessuno e magari proporrò una vicepresidenza a D’Amato”. Così a margine di un evento a Confcommercio la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi.