A Trieste evento su attrazione investimenti esteri il 24-25 gennaio

Lunedì 16 gennaio 2023 - 17:40

Organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Roma, 16 gen. (askanews) – Sull’attrazione nel nostro Paese degli investimenti esteri e sul migliorarne la capacità territoriale si svolgerà un convegno di due giorni a Trieste, dal 24 al 25 gennaio, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, denominato “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri”.“Selecting Italy” è l’occasione per presentare le attività del sistema Regioni volte a promuovere l’attrazione di investimenti esteri sui territori e favorire la governance multilivello come strategia per politiche pubbliche di successo.E’ il primo appuntamento della Conferenza delle Regioni – che poi dovrebbe ripetersi ogni anno – per fare il punto su strategie, programmi e interventi che servono a favorire gli investimenti esteri nel nostro Paese.