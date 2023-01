Schlein: una sola persona al comando non basta, che sia uomo o donna

Domenica 15 gennaio 2023 - 15:22

"E' il momento di cambiare il modello di leadership in questo Paese"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Una grande promessa di partecipazione” e non una sola persona, uomo o donna che sia, al comando: questa è la formula, secondo la deputata Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, per affrontare la complessità dei problemi sul campo.“Io penso che sia anche il momento di cambiare il modello di leadership in questo Paese. Né un uomo solo al comando, né una donna sola al comando. Una sola persona non basta per affrontare la complessità dei problemi che oggi toccano le famiglie italiane e anche quelli che toccano questo pianeta”, ha detto Schlein a Milano, a margine dell’evento elettorale con il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino. “Io credo che – ha sottolineato – serva invece una capacità di costruire una nuova classe dirigente, non scegliendola in base alla fedeltà, ma in base alla competenza e al valore che può esprimere”.