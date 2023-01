Schlein: nessun rischio scissione nel Pd, c’è grande partecipazione

Domenica 15 gennaio 2023 - 15:09

"Rimettiamo al centro le idee

Roma, 15 gen. (askanews) – Nessun rischio scissione nel Pd, vada come vada alle primarie: lo ha detto la deputata Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, a Milano, a margine dell’evento elettorale con il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino.“Io – ha sottolineato Schlein – non vedo nessun rischio di scissione. Anzi siamo qui per alimentare un confronto sulla visione e sulle idee. Noi ci stiamo concentrando sul rimettere al cuore dell’azione del Pd il contrasto alle diseguaglianze, il contrasto a questa emergenza climatica, ma anche il tema del lavoro di qualità e dignità”.“Perché – ha continuato Sclein – perché c’è troppo lavoro precario che sta soffocando le speranze di futuro di tante e tanti giovani. Siamo qui per rimettere al centro le idee e diamo un contributo anche straordinario di partecipazione”.E questo – ha fatto notare la candidata alle primarie – “lo dimostra il fatto che in ogni regione ci stanno accogliendo delle folle in queste sale. Sono sale molto piene, con un clima di entusiasmo per questo ‘ricongiungimento familiare’. Tante compagne e compagni del Pd che hanno voglia di ricostruire, tanti che si erano allontanati o che vengono per la prima volta”. Quindi – ha concluso – “c’è una grande promessa di partecipazione”.