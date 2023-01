Roma, FdI: problema cinghiali molto serio non solo in periferia

Domenica 15 gennaio 2023 - 18:44

Regione e Comune incapaci di trovare soluzioni

Roma, 15 gen. (askanews) – “Come testimonia la chiusura di Villa Pamphilj per la giornata di oggi, il problema cinghiali è ancora molto serio a Roma. Per questo in legge di bilancio è stato affrontato l’argomento. Siamo in pieno centro della Capitale e quello dei cinghiali sta diventando una seria questione di sicurezza che per fortuna si è deciso, grazie all’intervento di Fratelli d’Italia, di affrontare immediatamente. Comune e Regione sono stati fino a ora incapace di trovare una soluzione e la presenza dei cinghiali, ormai, non è più solo un tema che riguarda le periferie”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.